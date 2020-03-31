Lusamba kimdir, kaç yaşında? Galatasaray onu istiyor...

Galatasaray'ın Lemina ve Seri'nin ayrılma ihtimaline karşı sezon sonu sözleşmesi bitecek Arnaud Lusamba ile ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Lusamba kimdir, kaç yaşında ve kariyerinin bilinmeyenleri...

Lusamba kimdir?

Lusamba, 4 Ocak 1997 tarihinde Fransa'nın Metz şehrinde dünyaya geldi. Aslen Kongolu olan futbolcu, orta sahanın göbeğinde yer alıyor ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Profesyonel kariyerine 2014-15 sezonunda başlayan Lusamba, Nancy U19 takımından A Takıma yükselmişti. 2016- 17 sezonunda Nancy takımından 2.5 milyon euro bedelle Nice'e transfer olan Lusamba, 2018-19 sezonunda Belçika ligi ekiplerinden Cercle Brugge'a kiralık olarak gönderildi.

Mart 2019'da yeniden kendi takımı Nice'e dönen oyuncu, 2019-20 sezonu itibariyle kırmızı-siyahlı ekipte 15 müsabakada forma giydi ve 1 gol, 2 asist üretti. Öte yandan Lusamba, 984 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

COMOLLİ PEŞİNDEYDİ

Galatasaray'ın takibe aldığı Lusamba ile devre arası transfer döneminde Fenerbahçe de ilgilendi. O dönem sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli'nin genç oyuncuyla ilgili girişimler yaptığı belirtilmiş ancak sonuç alınamamıştı.