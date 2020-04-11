Luppo ne demek? Luppo neden sokağa çıkma yasağında gündem oldu?

Sokağa çıkma yasağından sonra "Luppo ne demek?" sorusu internette oldukça çok araştırılmaya başlandı. Vişneli ve kakaolu gibi türleri olan çikolatalı kek türü olan Luppo sokağı çıkma yasağında bir kişinin marketten sadece Luppo almasıyla gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından insanlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti ancak içlerinde öyle birisi vardı ki aldığı Luppo ile sosyal medyanın gündemini belirledi.

Luppo Şölen markasının sandviç kekidir. Vişneli ve kakolu gibi türleri vardı. Ülker Harley’e benzemektedir.

Luppo neden sokağa çıkma yasağında gündem oldu?

Luppo, sokağa çıkma yasağı gelir gelmez, bir kişinin 100 kişilik markete girip sadece Luppo alması sebebiyle gündemde. Luppo yemesen olmaz diyerek tüm hesaplar dalga geçerken ülkenin gündemine oturdu.Luppo gibi, Bilecik'te vatandaşlar, Coca Cola alan vatandaşlar ve büyük kavgalar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilir edilmez Türkiye'nin diğer gündemleriydi.