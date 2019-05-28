Lung kalesinde güven verdi

Rumen kaleci Silviu Lung, 34 haftada 29 lig maçında 2 de Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Toplam 30 resmi müsabakada görev yapan Lung, ligde 39 gol, kupada ise 3 gol yedi. Rumen milli kaleci Lung, ligde 2 bin 531 dakika, kupada ise 180 dakika süre aldı.

Muammer Zülfikar Yıldırım ise 34 haftalık lig maratonunda 7 kez görev aldı. 3 kez de Türkiye kupası maçında görev yapan Muammer, ligde 7 gol yerken, kupada ise 2 gol yedi. Muammer Yıldırım, ligde 528 dakika süre alırken, kupada da 270 dakika süre aldı.

Sarı Kırmızılı takımın diğer iki kalecisi Vedat Karakuş ile Doğan Alemdar ise hiç forma giyemedi.

İHA