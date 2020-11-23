Lung Galatasaray maçında dünyaları kurtardı ama sakatlandı
Kayserispor'un 9.haftada Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısına kaleci Silviu Lung damga vurdu. Konuk ekibin Rumen kalecisi ilk yarıda 7 kurtarış yaptı. Silviu Lung ilk yarının sonunda sakatlandı ve yerini İsmail Çipe'ye bıraktı
Süper Lig'in 9.hafta maçında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Galatasaray'ın ilk yarıda ciddi bir baskısı vardı ancak Kayserispor kalecisi Silviu Lung maça damga vurdu. Konuk ekibin Rumen kalecisi ilk yarıda 7 kurtarış yaptı
Feghouli'nin 3 şutunu, Diagne'nin 2 şutunu, Emre Kılınç ve Emre Akbaba'nın birer şutunu çıkaran Lung bu sezon görev yaptığı diğer 7 maçta sadece iki mücadeleyi gol yemeden tamamlamıştı
İlk yarı golsüz berabere tamamlandı. Silviu Lung ilk yarının sonunda sakatlandı ve yerini İsmail Çipe'ye bıraktı