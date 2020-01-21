Lüleburgazspor'dan sonra Kırklarelispor! Türkiye Kupası'nda tarih..
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adeta tarih yazdı. Ankaragücü ve Gaziantep FK'nın ardından Medipol Başakşehir'i de eledi. Kırklarelispor böylece çeyrek finale kalmayı başardı ve 1979-80 sezonunda yarı finale kalan Lüleburgazspor'dan sonra bir ilki başardı
TFF 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adeta tarih yazdı ve çeyrek finale yükseldi. Süper Lig takımları Ankaragücü ve Gaziantep FK'nın ardından son 16 turu aşamasında da Medipol Başakşehir'i de eleyen Kırklarelispor, 1979-80 sezonunda yarı finale kalan Lüleburgazspor'dan sonra bir ilki başardı.
2019-20 4.tur / Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü
2019-20 5.tur / Kırklarelispor 2-1 Gaziantep FK, Gaziantep FK 3-2 Kırklarelispor
2019-20 son 16 turu / Başakşehir 1-1 Kırklarelispor, Kırklarelispor 0-0 Başakşehir
Lüleburgazspor 1979-80 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geçip yarı final oynamıştı
1979-80 sezonunda o zamanki adıyla 2.Lig B grubu ekibi olarak mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Boluspor, Tarsus İdmanyurdu ve Karabükspor'u geçip yarı finale kalmış ancak Altay'a elenip finali görememişti.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru