TFF 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adeta tarih yazdı ve çeyrek finale yükseldi. Süper Lig takımları Ankaragücü ve Gaziantep FK'nın ardından son 16 turu aşamasında da Medipol Başakşehir'i de eleyen Kırklarelispor, 1979-80 sezonunda yarı finale kalan Lüleburgazspor'dan sonra bir ilki başardı.

2019-20 4.tur / Kırklarelispor 1-0 Ankaragücü

2019-20 5.tur / Kırklarelispor 2-1 Gaziantep FK, Gaziantep FK 3-2 Kırklarelispor

2019-20 son 16 turu / Başakşehir 1-1 Kırklarelispor, Kırklarelispor 0-0 Başakşehir

Lüleburgazspor 1979-80 sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geçip yarı final oynamıştı

1979-80 sezonunda o zamanki adıyla 2.Lig B grubu ekibi olarak mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe, Boluspor, Tarsus İdmanyurdu ve Karabükspor'u geçip yarı finale kalmış ancak Altay'a elenip finali görememişti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru