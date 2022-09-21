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Lüksemburg, Türkiye maçına hazır

Lüksemburg, A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

21 Eylül 2022, Çarşamba 19:19 Son Güncelleme:
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Lüksemburg, Türkiye maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 5’inci maçında yarın Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.45’te karşı karşıya gelecek. Lüksemburg, karşılaşma öncesi son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Luc Holtz, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Düz koşu ile başlayan antrenman, dinamik ısınma ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik provasının gerçekleştirildiği öğrenildi.


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