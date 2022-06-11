Lüksemburg - Türkiye maçı son dakika gelişmeleri

Kuntz, bir önceki Litvanya maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Alman teknik adam, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun’un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü’ye ilk 11'de yer verdi. A Milli Takım ’ın Lüksemburg karşısındaki ilk 11’i şöyle:

“Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu.”

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Taraftarlar, karşılaşmada A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinden binlerce Türk taraftarlar, Lüksemburg’a gelerek tribünlerdeki yerlerini aldı ve ülkelerine karşılaşma boyunca destek verdi.

Öte yandan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve yöneticiler de tribünden takip etti.