Lüksemburg-Portekiz maç sonucu: 0-2

Euro 2020 Elemeleri B Grubu son maçında Lüksemburg sahasında Portekiz'i ağırladı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Portekiz, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Portekiz'in gollerini 39. dakikada Bruno Fernandes ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Dünyaca ünlü yıldız böylece Milli Takım'daki 99. golüne imza attı.

Alınan bu sonuçla Ronaldo ve arkadaşları B Grubu'nda Ukrayna'nın ardından 2. sırada EURO 2020 vizesini aldı.

Ukrayna berabere kaldı

Grupta daha önce EURO 2020’ye lider olarak gitmeyi garantileyen Ukrayna ise Sırbistan deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Sırbistan’ın gollerini 9. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 56. dakikada Aleksandar Mitrovic, Ukrayna’nın gollerini 32. dakikada Roman Yaremchuk ve 90 3. dakikada Artem Besedin attı.

Bu sonuçla Ukrayna, B Grubu’nu 20 puanla zirvede bitirdi. Portekiz’in 17 puanla ikinci olduğu grupta Sırbistan 14, Lüksemburg 4, Litvanya 1 puan elde etti.