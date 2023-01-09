Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazanma sevinci yaşayan Lukas Podolski, Temmuz 2015 yılında Galatasaray 'a transfer olmuştu.





Sarı - kırmızılı formayla, tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 75 maçta 34 kez gol atmayı başaran Podolski, 18 kez de asist yaptı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yıllar geçmesine rağmen sık sık Galatasaray ile ilgili paylaşımlar yapan 37 yaşındaki oyuncu bir yardım maçı düzenledi.

PODOLSKI'DEN YARDIM MAÇI

Kariyerine Polonya ekibi Gornik Zabzre'de devam eden Podolki, kendisine ait yardım kuruluşu olan Lukas Podolski Foundation'ın himayesinde bir yardım turnuvası tertip etti.

Alman takımlarının yer aldığı yardım turnuvasından Lukas Podolski'de forma giydi.





YARDIM MAÇINDA SKANDAL HAREKET

Alman futbolunun yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alan Lukas Podolski kendi düzenlediği yardım maçında hakemle tartıştıktan sonra oyundan atıldı. Aleyhine alınan bir kararın ardından sinirlenen Podolski, hakemlerle tartışmaya girerek kırmızı kart gördü ve tepki vermeden sahadan ayrıldı.

SU FIRLATTI

Karara kızan Alman yıldız hakemin 'Yürü' emrine karşı gelerek reklam panolarından atladı. Ardından saha kenarında hakemlere su atan Poldi'nin bu hareketi skandal olarak nitelendirildi.

Podolski'nin takımı Gornik Zabrze maçın geri kalanını rakibinden bir kişi eksik oynadı ve Rot-Weiss Essen saniyeler sonra gol buldu.





Podolski son iki sezonu Antalyaspor, Vissel Kobe ve Galatasaray'da geçirdikten sonra Polonya ekibine transfer olmuştu. 37 yaşındaki oyuncu, üç yıl Arsenal forması giydi ve 82 maçta 31 gol attı. Ayrıca Kuzey Londra ekibiyle de bir FA Cup kazandı.

Podolski, geçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek eski takımını ziyaret etmişti.