Lukas Podolski’den gençlere tavsiyeler

Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski, U-12 takımının oyuncuları ile bir araya gelerek tavsiyelerde bulundu. 34 yaşındaki yıldız, telekonferans görüşmesinde kendi yaşamından örnekler verirken, “Yıldız bir kere kayar ve onu yakalamalısınız. Elinize geçen fırsatları iyi değerlendirin ve hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin” ifadelerini kullandı. Podolski, U12 idmanını bir gün ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.