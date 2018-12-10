Kariyerine Japon ekibi Vissel Kobe'de devam eden Alman golcü Lukas Podolski, eski takımı Galatasaray'ı unutamıyor. Golcü futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de pazar gününün son maçında kötü günler geçiren Fenerbahçe deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertli ekip için kabus olan sezon bu maçta da devam etti. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde Akhisarspor ile Erzurumspor'un gerisine düşerek 16. sırada yer aldı.

Maçın ardından Podolski mesajında "Afiyet olsun çocuklar. #CızBızKöfte" ifadelerine yer verdi. Bu mesaj sosyal medyada kısa zamanda çok ses getirdi.



