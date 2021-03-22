Lukas Podolski, kupa ve ligde gelen galibiyetlerden mutlu

Podolski, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 17 Mart’ta Aytemiz Alanyaspor’u iç sahada kendisinin de bir gol attığı maçta 2-0, Süper Lig’in 31. haftasında dün konuk ettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 yendikleri mücadelelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Arsenal, Inter, Vissel Kobe ve Galatasaray forması da giyen Polonya asıllı 35 yaşındaki Alman forvet oyuncusu, "İki maç üst üste galibiyet. Şimdi biraz izin yapıp dinleneceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Antalyaspor formasıyla 6 gol

Bu sezon 4’ü kupa 27 resmi karşılaşmada görev alan Podolski, bu karşılaşmalarda kırmızı-beyazlı formayla 4 gol kaydetti.

Lukas Podolski, 2019-2020 sezonunda da Antalyaspor’la performans sergilediği 2’si kupa 11 resmi karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

AA