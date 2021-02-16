Dünya genelinde pek çok farklı spor branşı bulunuyor. Herkes ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir spor branşı ile ilgileniyor. Özellikle dünyanın pek çok ülkesinde futbol ortak bir spor haline gelmiş durumda. Başta erkeklerin ilgi duyduğu futbola yediden yetmişe herkes merak salıyor. Futbol takımları arasında yapılan müsabakalar ile birlikte en başarılı futbol takımı seçiliyor. Bu takımlarda başarılı performanslar sergileyen futbolcular için kariyerlerinde önemli dönüm noktaları yaşanıyor. En iyi takımlarda oynayan ve başarılı performans gösteren futbolcuları pek çok futbol takımı transfer etmek istiyor. Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski de dünyaca bilinen en iyi futbolcular arasında yer alıyor.

Lukas Podolski kimdir, nereli?

Lukas Josef Podolski 4 haziran 1985 yılında Polonya'nın Gliwice şehrinde dünyaya geldi. 1, 82 metre boyundaki başarılı futbolcu sol açık mevkisinde oynuyor. Antalyaspor'da forma giyen yıldız futbolcu 1991 yılında futbola başladı. 1991- 1995 yılları arasında 07 Bergheim futbol takımının alt yapısında oynayan Lukas Podolski 1995- 2003 yılları arasında Köln alt yapısında oynadı. Polonya doğumlu olan Lukas Podolski Polonya milli futbol takımında forma giyebilecek olmasına rağmen Almanya milli takımını tercih etti.

Lukas Podolski kaç yaşında?

Dünya çapında tanınan başarılı futbolcu Lukas Podolski 4 Haziran 1985 yılında Polonya'nın Gliwice kentinde dünyaya geldi. 35 yaşında olan futbolcu 2003 yılında profesyonel futbol kariyerine başladı. Lukas Podolski 2003- 2006 yılları arasında Köln futbol takımında oynadı. Podolski bu takım ile çıktığı 81 maçta 46 gol attı. 2006- 2009 yılları arasında Bayern Münih'te forma giyen Lukas Podolski 71 maçta 15 gol attı. Lukas Podolski 2009- 2012 yılları arasında Köln'de oynadı. Burada başarılı bir performans gösteren futbolcu 88 maçta 33 gol attı.

Lukas Podolski Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Dünya çapında tanınan futbolcu Lukas Podolski 2012-2015 yılları arasında Arsenal futbol takımında oynadı. Podolski Arsenal forması ile çıktığı 60 maçta 19 gol şansı buldu. Lukas Podolski 2015 yılında Internazionale takımına kiralandı. Bu takım ile 17 maça çıkan Podolski 1 gol attı. Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski Türkiye Süper Lig takımları arasında Galatasaray ve Antalyaspor'a transfer oldu. Lukas Podolski 2015-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giydi. Sarı kırmızılı takım ile 56 maça çıkan Lukas Podolski 20 gol attı. Podolski 2020 yılında ise Antalyaspor'a transfer oldu.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Dünya çapında pek çok kulüpte oynayan Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski 2012-2015 yıllarında Arsenal futbol takımında top koşturdu. Sonrasında Inter takımına kiralanan Lukas Podolski burada oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Başarılı futbolcu Podolski 2015 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2017- 2020 yıllarında Vissel Kobe futbol takımında top koşturan Lukas Podolski sonrasında Türkiye'ye yeniden dönerek Antalyaspor'a transfer oldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Dünyanın tanınan futbol takımlarında top koşturan başarılı futbolcu Lukas Podolski 23 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig takımlarından birisi olan Antalyaspor ile sözleşme imzaladı. Antalyaspor'da 12 maça çıkan Lukas Podolski 2 gol ve 3 asist yaptı. Başarılı futbolcu 2021 yılında da Antalyaspor forması giyecek.

Lukas Podolski'nin maaşı ne kadar?

23 Ocak 2020 tarihinde Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Lukas Podolski bu sözleşme doğrultusunda 2 milyon Euro transfer ücretine anlaştı.

Lukas Podolski Özel Hayatı

Başarılı futbolcu Lukas Podolski futbolcu Waldemar Podolski ve hentbol oyuncusu Krystyna Podolski'nin oğlu olarak dünyaya geldi. Aile 1987 yılında Almanya'ya göç ettiler. Başarılı futbolcu hem Almanya hem de Polonya vatandaşıdır. Başarılı futbolcu Lukas Podolski 18 Nisan 2011 yılında Monika Puchalski ile Köln'de evlendi. Genç çiftin Louis Gabriel ve Maya adında iki çocukları bulunuyor.

Lukas Podolski Milli Takım Kariyeri

Alman asıllı Polonyalı futbolcu Lukas Podolski 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası için Alman milli takımı teknik direktörü Rudi Völler tarafından Alman milli takımına davet edildi. Yetenekli futbolcu Lukas Podolski 6 Haziran 2004 yılında Macaristan ile oynan hazırlık maçında ilk defa forma giydi. Milli takımda başarılı bir kariyeri olan Podolskinin de olduğu Alman milli takımı turnuvada üçüncü oldu. Yetenekli futbolcu Lukas Podolski Alman U- 17, U- 18, U- 19, U- 20 ve Alman A milli takımında oynadı.