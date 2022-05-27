Lukas Podolski, Galatasaray stadyum müzesini ziyaret etti

2015-2017 yılları arasında Galatasaray 'ın formasını giyen dünyaca ünlü Alman golcü Lukas Podolski, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda bulunan müzeyi ziyaret etti.

Galatasaray Televizyonu’nda yayınlanan Gün Ortası programına katılan Podolski, keyifli sohbetiyle programa renk kattı.

Yıllar sonra Nef Stadyumu’nun çimlerine yeniden çıkan deneyimli golcü, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilirken, Galatasaray Televizyonu’na da özel açıklamalarda bulundu:

BEN GERÇEK BİR ASLANIM

“Harika hissediyorum. Burada olmayı özlemişim çünkü bu stadyumda bu özel taraftarla inanılmaz anılarım bulunuyor. İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevdiğimi herkes biliyor. Benim kulübüm Galatasaray, aynı zamanda ben de gerçek bir aslanım. Geri döndüğüm için mutluyum ancak sezon başlayınca da herhangi bir karşılaşmayı izlemeyi istiyorum. Buradaki atmosferi hissetmeyi arzuluyorum."

GALATASARAY'IN BÜYÜK BİR TARİHİ, KÜLTÜRÜ, GÜCÜ VE TARAFTARI VAR

“Geçtiğimiz sezon Galatasaray armasının standartlarında geçmedi ancak bu bir spor bazen ait olduğun yerde olamayabilirsin. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir noktada oluruz ama söylediğim gibi futbolda inişler ve çıkışlar olabiliyor. Galatasaray'ın büyük bir tarihi, kültürü, gücü ve taraftarı var gelecek sene daha iyi olacaktır.”

“Kişisel hayatımda ise değişen bir şey yok. Her şey yolunda. Bir kızım oldu. İki çocuğumla Polonya’da oyunlar oynuyorum. Zamanın, şehrin tadını çıkartıyorum. Uygun zamanlarımda da Türkiye'ye geliyorum. Burada olmak beni iyi hissettiriyor.”

KALE ARKASINDA TARAFTARLARLA MAÇ İZLEYİP, ATMOSFERİ HİSSETMEK İSTİYORUM

"Taraftarlar kulüp için çok önemli. Onlar olmazsa güzel oyun ve atmosfer olmaz. Benim işin önemli olan taraftarla olan iyi bağdır. Ne kadar iyi bir bağ kurulursa kulüp de o düzeyde başarılı olabilir. Dediğim gibi bir maçı kale arkasındaki taraftarlarla izleyip atmosferi hissetmek istiyorum. Galatasaray ve Türkiye’de futbol oynadığım için çok mutluyum. Yaşadığım tüm anılar kalbimde...”