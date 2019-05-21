Lukas Podolski: Çaylar benden!

2015-17 yılları arasında Galatasaray’da görev yapan Lukas Podolski 22. şampiyonluğun ardından eski takımını unutmadı.

21 Mayıs 2019, Salı 06:01
- A +
Lukas Podolski: Çaylar benden!

Şu anda Japonya’da Vissel Kobe içim mücadele veren 33 yaşındaki yıldız, Sarı-Kırmızılı forma ve kupalı çiziminin olduğu resmi paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Bir kez daha Türkiye’nin en iyisi olduğumuzu kanıtlayan büyük aileme tebrikler. Bu akşam tüm çaylar benden!”

‘Şampiyon uyanmak ne güzelmiş...’

Sarı-Kırmızılı forma ile 8 senede 5’i şampiyonluk olmak üzere 13. kez kupa kaldırma sevinci yaşayan kaptan Selçuk İnan, dün sosyal medya hesabından şampiyonluk ile alakalı bir gönderi yükledi. Evinin manzarasını takipçileriyle paylaşan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, fotoğrafın altına ise şu notu düştü. “Yeni güne şampiyon uyanmak ne güzelmiş.”


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...