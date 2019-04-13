Lukaku'nun annesinin Messi sevgisi oğlunu unutturdu

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ın, Barcelona’ya 1-0 kaybetmesinin ardından Romelu Lukaku’nun annesi Adolphine, Messi’yi tebrik etti ve ona sarıldı. Adolphine’nin oğlu Lukaku’yu teselli etmemesi ise sosyal medyada günün konusu oldu.

13 Nisan 2019, Cumartesi 06:46
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Lukaku'nun annesinin Messi sevgisi oğlunu unutturdu

Hafta içinde Manchester United ile Barcelona arasında İngiltere’de oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçıyla ilgili ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Konuk ekibin 1-0 kazandığı mücadelenin ardından Katalan ekibinin Arjantinli süperstarı Lionel Messi’ye hayranlığı ile bilinen Kırmızı Şeytanlar’ın golcüsü Romelu Lukaku’nun annesi Adolphine, soyunma odası koridorlarına gitti.

31 yaşındaki futbolcu ile ilk kez karşılaşan Lukaku’nun annesi, Messi’ye sarıldı ve onu tebrik etti.

Bu sırada Adolphine’nin, oğlunu teselli etmek yerine hayranı olduğu rakip takım oyuncusunu tebrik etmesi ise dikkat çekti. 

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