Transferin hızlı takımı Fenerbahçe yeni isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor. Tecrübeli isimlerin yanı sıra genç isimleri de kadroya katmak için yoğun çaba harcayan Sarı Lacivertli ekip, Rabotnicki forması giyen 18 yaşındaki orta saha Luka Stankovski’yi kadrosuna katmak için oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb oyuncuyu istiyor. İki kulüp de Rabotnicki ile temaslara başladı. Transferde oyuncunun tercihinin de belirleyici etken olması bekleniyor.

Yeni Eljif Elmas olarak gösterilen 1.90 boyundaki Makedonyalı Stankovski geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. 18 yaşındaki orta saha bu sezon Rabotnicki'de 15 maçta 7 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.





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Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Lacivertli kulübün taraftarları internette Luka Stankovski kimdir? sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyor. Bu sorunun yanıtını ve transfere dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Luka Stankovski kimdir?

Luka Stankovski, 2002 doğumlu. Skopje'de doğan genç oyuncu futbola Vardar alyapısında başladı. Sonrasında Rabotnicki'nin altyapısına geçen Stankovski bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 18 yaşındaki orta saha bu sezon Rabotnicki'de 15 maçta 7 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekti. Genç futbolcu, Makedonya U-19 takımında da forma giyiyor.





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