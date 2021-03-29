Geçtiğimiz gün 135. kez Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını giyerek Darijo Srna'yı geride bırakan ve bu alanda zirveye oturan Luka Modric, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Modric, milli takım kariyerinin en zor anı olarak EURO 2008'de Türkiye'ye karşı aldıkları mağlubiyet olduğnu dile getirdi.

İşte Modric'in açıklamaları;





"Hayalim gerçekleşti"

"Kariyerimin en özel anlarından biri Hırvatistan formasını giydiğim ilk maçtı. Rakibimiz Arjantin'di. Bir hayalim gerçek olmuştu."

"Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek istiyorum"

"Futboldan keyif alıyorum ve eğleniyorum. Ne zaman bırakacağımı göreceğiz. Şu an bırakmak için bir nedeim yok. Kariyerimi Real Madrid'de bitirmek istiyorum. Bunu başarabilen çok az oyuncu var. Ancak, şimdiden tahmin etmek çok güç."

Attığı en güzel golü açıkladı

"Hırvatistan formasıyla attığım en güzel gol Arjantin'e karşıydı. Rusya'daki Dünya Kupası sırasındaydı. Elbette bu formayla attığım her gol değerli ama bence o gol, diğerlerinden daha değerli."

"Türkiye yenilgisi çok zordu"

"Tüm kariyerimde beni çok etkileyen bir an var. Bu forma altında geçirdiğim en zor an EURO 2008'de Türkiye'ye karşı Viyana'da aldığımız mağlubiyetti. O yenilgi bizi sert vurdu. Çok zordu. Soyunma odasındaki halimizi düşünebilirsiniz. Çok zordu çok. Sonrasında ne yaparsak yapalım, ne kadar başarılı olursak olalım. Aklımın bir ucunda hep o yenilgi var."

Duygu dolu anlar yaşamıştı

Güney Kıbrıs ile oynadığı maçta forma giyerek Darijo Srna'nın rekorunu kıran Luka Modric'e takım arkadaşları karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantıda yıldız futbolcuyu ayakta alkışlamış ve Modric için 135 numaralı pasta kesilmişti. Yıldız futbolcu o anlarda gözyaşlarına tutamamıştı.







