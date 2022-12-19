2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2- 1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Hırvatistan'da en çok merak edilen konuların başında, Luka Modric'in geleceği geliyordu. Kulüp kariyerini Real Madrid'de sürdüren Hırvatistan'ın kaptanı Modric, önceki günkü mücadelenin ardından Milli Takım 'da oynamaya devam edeceğini açıkladı. 37 yaşındaki süperstar, "Evet, bu maç benim Dünya Kupası kariyerimdeki son karşılaşmamdı. Uluslar Ligi finallerine kadar devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Modric'in, Haziran ayında Hollanda, İtalya ve İspanya'nın da yer alacağı Uluslar Ligi finallerinde Hırvatistan formasını giyeceğini resmileştirmesi, Türkiye'yi de ilgilendiriyor.

Biz Ermenistan'la, onlar Galler'le...

Çünkü Hırvatlar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Ay- Yıldızlılar'ın en önemli rakibi konumunda yer alıyor. Türkiye, elemelere 25 Mart 2023'te deplasmanda Ermenistan maçıyla başlayacak ve 3 gün sonra da Bursa'da Modric'li Hırvatistan'ı konuk edecek. Hırvatlar, Milli Takımımız'la Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşmadan önce ise gruptaki ilk sınavında evinde 25 Mart 2023'te Galler'le karşı karşıya gelecek.