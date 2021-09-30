Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi Kızılyıldız'ın önemli isimlerinden Luka Mitrovic, açıklamalarda bulundu.

Eksiklerine rağmen kazanmayı hedeflediklerini belirten Mitrovic, "Eksik ve sakat oyuncularızdan dolayı sıkıntılıyız. 4-5 önemli oyuncunuz olmadan önemli bir maça hazırlanmak çok zor. Ancak bu sorunlara rağmen diğer tüm oyuncular son günlerde iyi iş çıkardılar. İstanbul'a galibiyet için oynamaya gidiyoruz. Kalite ve tecrübe anlamında çok üst düzey Fenerbahçe kadrosu hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Geçen sezonun ardından gelişerek daha iyi olmayı hedefliyorlar. Birçok oyuncuyu değiştirseler de önemli isimleri Nando De Colo ve Jan Vesely'yi kadrolarında tuttular. Kalitelerinin farkındayız. Ancak takım olarak sonuna kadar her takıma karşı mücadele edeceğiz" dedi.