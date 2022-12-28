NBA ’de Dallas Mavericks‘in Slovenyalı süper yıldızı Luka Doncic, New York Knicks karşısında tarihe geçecek bir performansa imzasını attı. Maçı tamı tamına 60 sayı, 21 ribaund ve 10 asist gibi akıl almaz istatistiklerle tamamlayan Doncic, NBA tarihinde bir maçta 60 sayı, 20 ribaund ve 10 asist rakamlarına ulaşabilen ilk oyuncu oldu.





Ayrıca normal sürede attığı son saniye basketiyle maçı uzatmalara taşıyan Slovenyalı yıldız, bu müthiş performansıyla bir anda basketbol gündeminin zirvesine yerleşti.

Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, takımının uzatmalarda aldığı 121-126’lık galibiyetin ardından basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Luka Doncic’in performansı hakkında konuşan Kidd, Slovenyalı yıldıza övgüler yağdırdı:

“Hepimiz halen şoktayız, Luka Doncic çok özel bir oyuncu. Basketbol oyununda tarihi koçlar değil, oyuncular yazıyor. Bugün de tarihe geçecek türden bir performansa tanıklık ettik. Luka bugün daha önce hiçbir oyuncunun yapamadığı türden bir işe imzasını attı. Bu çocuk asla pes etmiyor, bunu sahada rahatlıkla görebiliyorsunuz. Her ne olursa olsun sahada mücadele etmeye devam ediyor ve bu sayede takım arkadaşlarını cesaretlendiriyor. Bugün aldığımız galibiyette sadece Luka’nın değili tüm takımın büyük emeği vardı.

Bir koç olarak yerimde oturup Luka’nın sahada yaptıklarını izleyebildiğim için şanslıyım, yaptığı işin hakkını sonuna kadar vermemiz lazım. Bu salona sırf Luka’yı izlemek için para verip gelen insanlar sanıyorum ödedikleri paranın karşılığını fazlasıyla almışlardır. Oynadığı her maç izleyenler için büyük bir şov ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra her maçı kazanmak için oynuyor, yenilgiyi asla kabullenmiyor. Bir koç için soyunma odasında bu tür karaktere sahip oyuncuların varlığı çok değerli.”

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NBA’de bu sezon şu ana kadar toplam 31 karşılaşmada süre bulan Luka Doncic, maç başına 32.8 sayı, 8.3 ribaund ve 8.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. (Eurohoops)