Luka Doncic tarihe geçti!

NBA 'de Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in tarihi "triple-double" performansıyla New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendi.Slovenyalı süper yıldız Doncic bu istatistiğiyle ayrıca tarihe geçti. 47 dakika sahada kalan Doncic 21/31 isabetle60 sayı 21 ribaund 10 asistile NBA'de 60-20-10 yapan ilk oyuncu oldu.

Tarihe adını yazan Sloven yıldız, ayrıca maçı uzatmaya taşıyan bilerek kaçırdığı serbest atış sonrasındaki basketiyle de Dallas'ı mucize bir zafere taşıdı. Son 33 saniyeye 9 sayı geride giren Dallas, Wood'un üçlüğü, Doncic'in basket faulü, Dinwiddie'nin üçlüğü ve mucize uzatma basketiyle son bölümde kazanmayı başardı. Buarada Doncic, NBA'da bir maçta en çok sayı bulan Avrupalı oyuncu unvanını elde etti. Daha önce TonyParker,2008'deattığı 55 sayıyla ilk sıradaydı.







