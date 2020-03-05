Luka Doncic Dallas tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Luka Doncic’in iki rekora daha imza attığı maçta Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı uzatmalar sonunda 127-123 mağlup etti.NBA’e 9 maçla devam edildi. Normal süresi 112-112 eşitlikle biten günün en çekişmeli karşılaşmasında Batı Konferansı’nda play-off’a kalma mücadelesi veren Dallas Mavericks, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı uzatma sonunda 4 sayı farkla geçti.

Sezonun 38. galibiyetine ulaşan Mavericks’te Kristaps Porzingis 34 sayı, 12 ribaunt ve 5 blokla maçın en skorer ismi oldu. Bu sezonki performansıyla adından sıkça söz ettiren takımın yıldızı Luka Doncic ise 30 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 22. kez "trible-double" yaptı.

Sloven oyuncu, eski yıldız basketbolcu Jason Kidd’i geçerek Dallas Mavericks tarihinin bir sezonda en çok triple-double yapan oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu. Bu sezon 30 sayı ve üstü atarak 10. kez triple-double yapan 21 yaşındaki Doncic, NBA tarihinde Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden ve Russell Westbrook’tan sonra bunu başaran 5. oyuncu unvanını da elde etti.

Bu sezon 36. kez kaybeden Pelicans’ta Brandon Ingram 27 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Lonzo Ball 25 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, çaylak oyuncu Zion Williamson ise 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

AA