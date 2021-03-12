Luiz Gustavo’yla 45 dakika

Sambacı, arkadaşlarıyla arasındaki açığı kapatmak için takımın izin yaptığı günlerde bile çalıştı. Buna rağmen ciddi bir sakatlıktan dönen Luiz Gustavo konusunda sağlık ekibi tedbirli davranılması önerisinde bulundu. Konya maçında yaklaşık 30 dakika süre alan tecrübeli oyuncunun Gençlerbirliği maçında ise 45 dakika civarı sahada kalması tavsiye edildi. Erol Bulut’un bu nedenle pazar günkü mücadelede Sambacı’yı yine yedek soyundurması bekleniyor.