Fenerbahçe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Luiz Gustavo, yeni takımında 3 antrenmana çıktı. Tecrübeli oyuncunun, hocası Ersun Yanal’ı etkilemesi fazla uzun sürmedi. Yanal, Gustavo’nun fizik ve kondisyon durumundan son derece memnun. 32 yaşındaki futbolcu bu anlamda takımdaki en iyi birkaç isimden biri. Gustavo, saha içinde de ilk günden beklentileri karşıladı. Ersun Yanal, antrenmandaki maçlarda oyuncusunu stoperde denedi. Brezilyalı yıldız, daha ilk idmanında maç sırasında arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurup, uyum yakalamayı başardı. Ayrıca liderlik özelliğini de gösterip, yanındakileri sık sık yönlendirdi.

Cebinden 1 milyon Euro

Bu arada Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe’in haberine göre, pazarlıklar sırasında Fenerbahçe 6 milyon Euro’dan yukarı çıkmadı. Marsilya da 7 milyon Euro’nun altına inmeyince görüşmeler tıkandı. Bunun üzerine Gustavo, 1 milyon Euro’luk farkı kendi cebinden ödemeyi teklif etti. Bu sayede imzalar atıldı. L’Equipe, 32 yaşındaki futbolcunun bu tavrında, Fenerbahçe’nin kendisine sunduğu cazip sözleşmenin de etkisi olduğu yorumunu yaptı.

‘Tanıdığım en büyük profesyonel’

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo’ya övgüler yağdırdı. Eyraud, “Herkes ona ne kadar saygı duyduğumu biliyor. Gustavo, tanıdığım en büyük profesyonellerden biri. Geçtiğimiz ocak ayında 10 milyon Euro kazanacağı bir teklif aldı. Ancak zor durumda olduğumuzu biliyordu ve bizi bırakmadı. Bu yaz, kariyerinin son büyük sözleşmesi için yeni bir fırsat yakaladı ve ayrılmak istediğini söyledi. Onunla baş başa 30 dakika geçirdik. Son derece duygusal bir andı” ifadelerini kullandı.