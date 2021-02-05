Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun durumu merak konusuydu. Salı günü Hatay deplasmanında ilk yarının sonlarında sakatlanan Brezilyalı yıldız yere basmakta zorluk çekmiş ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Deneyimli oyuncu dün yapılan idmana katılmadı. Dizinde ödem bulunan ve yarın oynamasının zor olduğu iddia edilen deneyimli oyuncunun derbiye yetiştirilmesi için çalışılıyor.

Geçen yıl oynayamadı

Sağlık ekibi durumunu yakından takip ettiği Gustavo'nun zorlu mücadelede sahaya çıkabilmesi için yoğun bir tedavi programı uyguluyor. Derbinin son taktik provasını bugün yapıp kampa girecek olan Sarı-Lacivertliler'de Brezilyalı yıldızın durumu da kesinlik kazanacak. Gustavo geçen sezon iç sahada oynanan maçta cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyememişti. Sarı-Kırmızılılar o mücadeleyi 3-1’lik skorla kazanmış ve 20 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamıştı.