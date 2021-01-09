Luiz Gustavo, Alanyaspor maçından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konoravirüsü ve karantina sürecini anlatan Sambacı, “Çok şükür iyileştim ve hastalığı atlattım. Günbegün gücüme ve formuma kavuşacağım. Sağlıklı olduğum için çok mutluyum. O dönemde, nefes alabildiğim sürece antrenman yapmaya devam edeceğimi düşündüm” dedi. Takımın performansının sevindirici olduğunu söyleyen Gustavo, “Maç maç daha iyiye gideceğiz. Önümüzde uzun maç serisi var ama bu şekilde devam edersek, sezon sonu istediğimiz yerde oluruz” diye konuştu.

‘Karımla tartışıyoruz!’

Ev hayatıyla ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, “Evdeyken iyi besleniyorum ama bu bazen zor oluyor. Çünkü eşim ve çocuğum var, onlar kötü besleniyor. Çocuğum tatlı istiyor, ‘Hayır’ diyorum. Erken yattığım için onunla oynayamıyorum. Bazen karımla bu nedenle tartışıyoruz” dedi.

‘Ben böyle öğrendim’

Luiz Gustavo, çalışkanlığıyla gençlere örnek olduğu yorumları için, “Ben de bunu örnek aldığım futbolculardan öğrendim. Başarının böyle geldiğini öğrendim. Futbolun sağlamış olduğu her şeye minnettarım ve karşılığını vermeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Sambacı son olarak kendisi için övgü dolu sözler sarf eden Nazım Sangare için, “Onun adına mutluyum. Takıma çok faydalı oluyor” yorumunu yaptı.

Yusuf Dursun



