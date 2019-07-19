Olimpik Marsilya'da forma giyen 31 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Gerek kulübünün talep ettiği öne sürülen 9 milyon euroluk bonservis bedeli gerekse de yıllık 6 milyon euroluk brüt maaşı nedeniyle Sarı Lacivertliler'e gelme ihtimali oldukça düşük gibi görünen Brezilyalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

EA Ligue 1 Games turnuvası kapsamında oynanan ve takımının Bordeaux'yu ABD'nin başkenti Washington'da 2-1 yendiği maç sonrasında kameraların karşısına geçen deneyimli futbolcu, bir muhabirin "Bize Fenerbahçe'ye gitmeyeceğinin garantisini verebilir misin?" şeklindeki sorusu üzerine gülerek röportaj alanını terk etti. İşte Gustavo'nun sosyal medyada büyük yankı uyandıran o tepkisi:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler