Fenerbahçe taraftarı merakla yarın oynanacak Galatasaray derbisini beklerken bir taraftan Gustavo'nun durumuna kilitlenmiş durumda. Hatayspor maçında sakatlanan ve ikinci yarı oyuna devam edemeyen Gustavo'nun derbi maçta oynayıp oynamayacağı konusu henüz netleşmedi.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un ulaştığı bilgilere göre Gustavo ile ilgili son durum bu akşamki idmanda belli olacak. Sarı-Lacivertli takım bugün saat 17:00'de derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Gustavo eğer idmanda yer alın ve kadroda bulursa derbiye 11'de başlayacak. Ancak idmana çıkmaması durumunda Gustavo'nun oynaması zor görünüyor.

Gustavo'nun Fenerbahçe'de derbi maçta oynamaması halinde ise o bölgede Erol Bulut'un Jose Sosa'ya şans vermesi bekleniyor.

Yusuf Dursun



