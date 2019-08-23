FFP nedeniyle maaş bütçesini düşürmeye çalışan Marsilya; Kevin Strootman’a takım bulamayınca Gustavo için Fenerbahçe’ye, “Gelin görüşelim” mesajını göndermişti. Fransız L’Eqiupe Gazetesi, Sarı- Lacivertliler’in ilk teklifini ilettiğini ancak Marsilya’nın bunu yeterli bulmadığını yazdı. Gazete, rakamla ilgili bilgi vermedi. Ancak Fenerbahçe’nin Fransız ekibine 5 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Daha önce kapıyı 10 milyon Euro’dan açan Mavi-Beyazlılar’ın ise 7 milyon Euro’nun altına inmeyi kesinlikle düşünmediği belirtildi. Sarı-Lacivertli Yönetim’in, Ersun Yanal’ın çok istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu için bu rakama çıkması bekleniyor.

‘Baştan çıkarıcı’

L’Equipe’teki haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe’yi istemesi. Gazete, Sarı- Lacivertliler’in 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı teklifin ‘Baştan çıkarıcı’ olduğunu yazdı. Gustavo’nun Marsilya ile 2 senelik sözleşmesi kaldı. Sarı- Lacivertliler’in 3+1 yıllık bir kontrat teklifi sunmasının Sambacı’yı fazlasıyla memnun ettiği öğrenildi.