Sarı-Lacivertliler, defansif orta saha için Ljubomir fejsa ile söz kesse de bu transferi bir türlü bitirmedi. Ersun Yanal’ın, fejsa’ya soğuk baktığı ve yerine daha kaliteli bir oyuncu istediği için yönetimin Sırp yıldıza imza attırmadığı öne sürüldü. Yanal’ın bu bölge için gözdesi Luiz Gustavo...

Sportif direktör damien Comolli, önceki gün Marsilya’ya gitti.

Transfere hız verdiler

Fenerbahçe, Garry Rodrigues gibi Sambacı’yı da kiralamak istiyor. Mavi- Beyazlılar’a bu yönde teklif gitti. Marsilya, Luiz Gustavo’yu göndermeye hazır. Ancak kiralık olarak değil, bonservisiyle. fransız ekibi, hazırlık maçında Glasgow Rangers karşısında alınan 4-0’lık yenilgi sonrası transfer çalışmalarını hızlandırdı. Marsilya orta sahayı Nantes’ın yıldızı Valentin Rongier ile takviye etmek istiyor. Bu transfere kaynak yaratmak adına Luiz Gustavo’yu satmayı hedefliyorlar.

Maaş teklifi 3.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler, Marsilya’nın satma konusundaki inadını kıramazsa; Eljif Elmas’ın satışını bekleyecek. Yönetim, Makedon yıldızdan gelmesi beklenen 18 milyon Euro’nun bir kısmını Gustavo’yu bonservisiyle almak için kullanmayı planlıyor. Marsilya’da senelik 3.2 milyon Euro maaş alan 31 yaşındaki futbolcuya ise 3.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif edilmesi bekleniyor.

Fiorentina da peşinde

Orta sahasını güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi, Beşiktaşlı Gary Medel’in yanı sıra Luiz Gustavo’da transfer hedefleri arasına aldı. Mor Menekşeler’in devreye girmesi nedeniyle Marsilya’nın kiralama seçeneğini devre dışı bıraktığı öğrenildi. Beşiktaş ile Medel için pazarlıklara devam eden Fiorentina bu transferi bitirirse, Fenerbahçe, Gustavo konusunda rahatlayacak.