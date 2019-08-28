Mavi-Beyazlılar’ın teknik patronu Andres Villas-Boas, Gustavo’nun sağlıklı olması halinde bugünkü Nice maçında sahaya sürmeyi planladığını söyledi. Ancak Fenerbahçe bunu kesinlikle istemiyor. Fransız basınına göre Sarı- Lacivertliler, Nice-Marsilya maçından önce transferi tamamen bitirmeyi ve oyuncunun kadroya alınmasını önlemeyi hedefliyor.

Profesyonel Gustavo

Haberlerde Luiz Gustavo’nun bu konuya profesyonel yaklaştığı kaydedildi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile anlaşmaya varmasına rağmen, idmanlara düzenli olarak çıktığı ve transferin maça kadar gerçekleşmemesi halinde bu akşam sahadaki yerini alacağı belirtildi.