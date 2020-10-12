Fenerbahçe’de kötü geçen sezonun en iyilerinden biri Luiz Gustavo olmuştu. Brezilyalı futbolcu, Ly on’un radarına girdi. Fransız devi, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulundu ancak Fenerbahçe teklifi geri çevirdi. Bu olay sonrası Gustavo’nun hazırlık maçlarındaki kötü futbolu ve sezona formsuz başlaması, “Gustavo kalmaktan mutsuz” yorumları yapılmasına neden oldu. Erol Bulut, ilk haftadaki Rize maçında skor 1-1’ken geçen sezon görmeye alışık olmadığımız bir şekilde, beklentilerin altında kalan öğrencisini kenara aldı.

Taraftarı mest etti

Tecrübeli oyuncunun kendisini toparlaması fazla uzun sürmedi. Gustavo, hızla form tutarak yeniden takımın en önemli isimlerinden biri haline gelmeyi başardı. Sambacı’nın son olarak İstanbulspor maçında 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan’ın krampon bağcıklarını bağlaması, taraftarları mest etti.







