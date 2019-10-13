Luiz Gustavo: Türkler teslim olmaz

3 sezon Marsilya forması giydikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Luiz Gustavo, Türkiye- Arnavutluk maçını değerlendirdi. Fransız medyasına konuşan Brezilyalı yıldız, “Giderek yükselen bir grafik sergiliyorlar. Ayrıca Merih gibi savunmayı çekip çeviren bir yıldıza sahipler. Tempoyu istedikleri gibi ayarlıyorlar” dedi.

Yarın Fransa ile Türkiye arasında Stade France’ta oynanacak grubun 8. maçına değinen Gustavo, “Tecrübeli oyunculara ve aynı zamanda çok genç ama yetenekli isimlere sahip bir takım Türkiye. Evinde kazandığı Fransa maçında zaten güçlerini gösterdiler. Ben Türkler’in Paris’te de kolay kolay teslim olmayacaklarına inanıyorum” yorumunu yaptı.

Emre’ye övgü yağdırdı

Takım arkadaşı Emre Belözoğlu’na da övgüler yağdıran 32 yaşındaki ön libero, “Kaptanımız Fenerbahçe’de şef. Türk Milli Takımı’nda ise gerçek bir lider. Onunla oynamak büyük mutluluk duyuyorum. Her zaman kazanmak istiyor ve bunun için elinden geleni sonuna kadar ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.