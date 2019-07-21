Luiz Gustavo transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'da forma giyen Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Bu yaz takımdan gönderileceği konuşulan 31 yaşındaki yıldız ismin geleceği hakkında bir açıklama da hocası Andre Villas-Boas'tan geldi.

L'Equipe gazetesine konuşan 41 yaşındaki Portekizli teknik adam, konuyla ilgili olarak "Gustavo, bu sezon için güvenebileceğim bir oyuncu mu? Elbette öyle ve umuyorum ki takımda kalacaktır. Kendisi, çok büyük bir tecrübeye sahip, anlayışlı ve karizmatik bir futbolcu. Orta sahada onun gibi oyunu ve takımın dengesini düşünen bir oyuncuya sahip olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler