Luiz Gustavo transferinde son dakika krizi!

Süper Lig'de ilk iki hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Olimpik Marsilya'da forma giyen Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmak için aylardır yoğun uğraş veriyordu. Yılan hikayesine dönen transferle ilgili Fransız basınından gelen son haberlerse Sarı Lacivertli taraftarları üzecek cinsten.

Ülkenin önde gelen spor gazetesi L'Equipe, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'nun Valentin Rongier'i kadrolarına katabilmek adına Gustavo'nun bonservisini peşin istediği ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi ancak taksitle yapabileceği için görüşmelerin tıkandığını yazdı.

Kariyerini Sarı Lacivertliler'de sürdürmek istediği bilinen 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar çıkacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler