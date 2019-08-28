Luiz Gustavo transferinde son dakika... İşler karıştı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katabilmek için bir süredir yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo ile ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi. Ülkede yayın yapan Infosport+ adlı televizyon kanalı, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde 32 yaşındaki oyuncunun transferinde Sarı Lacivertliler'e rakip çıktığını duyurdu.

Kanalın elde ettiği bilgilere göre Ligue 1'de sezona istediği gibi başlayamayan Monaco'da teknik direktör Leonardo Jardim, yıldız ismin transfer sezonu bitmeden alınması için yönetime talimat verdi. Olimpik Marsilya'dan ayrılmak istediği belirtilen Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler