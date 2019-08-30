Luiz Gustavo transferi için son dakika açıklaması!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin başından bu yana peşinden koştuğu Luiz Gustavo'nun geleceğiyle ilgili son derece kritik saatler yaşanıyor. Brezilyalı defansif orta saha oyuncusunun formasını giydiği Olimpik Marsilya kulübünden bugün de Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Andre Villas Boas, Ligue 1'de Saint Etienne ile karşılaşacakları mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında 32 yaşındaki ön libero hakkındaki sorulara "Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif geldi. Konuyla ilgili kararı başkan Jacques-Henri Eyraud ve futbol A takım direktörü Andoni Zubizarreta'ya bıraktım. Artık görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler