Luiz Gustavo: Sorumluluğun büyük bir kısmını üzerime alabilirim

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe , konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bugünkü performansından memnun olmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün takımıma istediğim gibi yardım edemedim'

''Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğun büyük bir kısmını üzerime alabilirim çünkü bugün takımıma istediğim gibi yardım edemedim. Takım olarak da bu zor maçın seviyesinde değildik. Hatalar yaptık. Onlar da bizden daha üstün oynadılar ve pozitif bir sonuçla buradan ayrıldılar.''

'Golleri zaten bu yüzden yedik'

''Bugün değerlendiremediğimiz bazı şanslar vardı ama geneline bakarsak oyunun kontrol bizde değildi. Golleri de zaten bu yüzden yedik. En önemlisi bu hatalardan ders çıkarıp pazar günü oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanmak ve ligde de istediğimiz gibi kazanarak devam etmek.''





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