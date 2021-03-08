Luiz Gustavo: Mümkün olan en kısa sürede sahalara döndüm
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, 3-0 galip geldikleri Konyaspor maçını değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu, takım olarak konsantre şekilde oynadıklarını ve 3 puanı aldıklarını vurguladı. Mümkün olan en kısa sürede sahalara döndüğünü belirten Gustavo, ''Umarım en kısa sürede de takıma tekrardan katkı verebileceğim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Konyaspor maçıyla sahalara döndü. 59'da Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olan ve yarım saatlik bölümde görev alan Gustavo, 3-0 galip geldikleri maçı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.
''En kısa sürede de takıma tekrardan katkı vermek istediğinin altını çizen yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
Bugünün en önemli noktası takımın iyi oynamış olmasıydı. Maça çok iyi başladık. Takım olarak konsantre şekilde oynadık ve 3 puanı aldık. Mümkün olan en kısa sürede sahalara döndüm. Umarım en kısa sürede de takıma tekrardan katkı verebileceğim.''