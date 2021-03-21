Luiz Gustavo: Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş, maçın son bölümlerine kadar skoru 1-0'da tuttu ancak Fenerbahçe, bitime dakikalar kala 1-1'i bulmayı başardı. Beşiktaş'ın golünü 48. dakikada Vida atarken, Fenerbahçe'nin sayısı ise 88. dakikada Ozan Tufan attı.

Luiz Gustavo, "Çok kaliteli bir takımımız var. Orta sahada kaliteli isimler var. Kimin oynadığı fark etmez. Takımın menfaatlerini düşünmeliyiz. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek. İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben Fenerbahçe'de mutluyum. Takımım için mücadele etmek istiyorum. Umarım Fenerbahçe taraftarını mutlu ederiz" dedi.