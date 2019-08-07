Ön libero mevkine Luiz Gustavo'yu tranfser etmek isteyen Fenerbahçe'nin girişimleri tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin yüksek maliyetini en uygun duruma düşürmek için uğraştığı Luiz Gustavo'da görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

UMUTLAR EN ÜST SEVİYEDE...

Futbolarena'nın haberine göre Fenerbahçe'nin orta sahaya düşündüğü transferlerin başında gelen Luiz Gustavo'nun durumu Jailson'un transferine göre şekillenecek. Sarı lacivertlilerin İtalya'dan cazip teklifler alan Jailson'u satması halinde Luiz Gustavo transferinde elinin ekonomik olarak güçleneceği ifade edildi. Gustavo transferinde Fenerbahçe'nin umudu fazlasıyla artmış durumda..

Kaynak: Takvim