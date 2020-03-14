Luiz Gustavo: Herkes Ronaldinho oluyor ama..

Fenerbahçe'nin 1-0 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor maçının ardından takımın deneyimli oyuncusu Luiz Gustavo yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalar yaptı. Brezilyalı oyuncu, "Bir takımdan teknik direktör gittiğinde bu durumda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor" dedi.

"İşler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi.."

Luiz Gustavo sözlerine, " Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" şeklinde devam etti.



