Luiz Gustavo hakkında son dakika açıklaması!

Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olarak görülen Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo hakkında kulübü Olimpik Marsilya'dan gündem yaratan bir son dakika açıklaması geldi. Fransız ekibinin teknik patronu Andre Villas Boas, çarşamba günü Ligue 1'de Nice ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında 32 yaşındaki yıldız isimle ilgili şunları söyledi:

"Transfer görüşmelerinin Luiz Gustavo'yu etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bu, bizim için yeni bir durum değil. Luiz, hem çok iyi hem de çok profesyonel bir futbolcu. Bu yüzden ona çarşamba günkü maçta güveniyorum. Öte yandan bana kulüpten iletilen bilgi, yeteri kadar paramız olmadığı yönünde. Dolayısıyla oyuncu alabilmek için önce satış yapmak zorundayız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler