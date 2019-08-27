Luiz Gustavo gemileri yaktı

Fenerbahçe’de Luiz Gustavo transferinde mutlu son çok yakın. Marsilya’nın 10 milyon Euro inadının kırılması sonrası taraftarlar müjdeli haberi beklemeye başladı. Fransız basını ise Sambacı’nın ayrılık kararını çoktan aldığını yazdı. Buna göre Fenerbahçe ilk kez Marsilya ve oyuncuyla temas kurduğunda, Gustavo, Fransız ekibinin yöneticileriyle görüştü. Takımın güçlendirileceği sözünü aldıktan sonra beklemeye geçti.

Verilen sözler tutulmadı

Ancak Mavi-Beyazlılar bir türlü istediği transferleri yapamadı. Ayrıca önce Lucas Ocampos’u kaybetti. Ardından Rami’nin sözleşmesi feshedildi. Bu gelişmeler, Gustavo için bardağı taşıran son damla oldu. Marsilya Başkanı Eyraud, tecrübeli oyuncuyu yumuşatmak sürekli övgü dolu açıklamalar yaptı, “Futbolu bıraktıktan sonra da bizle devam etmesini isteriz” dedi. Yetmedi, Gustavo’yu zamlı yeni sözleşme önerildi. Ancak bu kabul görmedi.

Marsilya pes etti

Fenerbahçe ise çok doğru bir zamanda devreye girerek 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla el sıkıştı. Marsilya yeni bir teklifle Brezilyalı yıldızın kapısını bir kez daha çaldı ancak yine ‘ret’ yanıtını aldı. Fransız ekibi, Luiz Gustavo’yu ikna edemeyince Fenerbahçe’ye mesaj gönderip pazarlıklara bir kez daha başladı. Yıldız futbolcu artık kulüplerin anlaşmasını ve İstanbul’a gelmeyi bekliyor.

Sambacı’nın parası Valentin Rongier’e

Marsilya, Luiz Gustavo’dan umudu kesti ve yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Mavi- Beyazlılar, Nantes forması giyen Valentin Rongier’i bitirmek için harekete geçti. Villas-Boas’ın çok istediği 24 yaşındaki futbolcunun, Gustavo’nun transferinden gelecek parayla alınacağı öğrenildi. Portekizli teknik adam, yaptığı son açıklamada Rongier ile ilgilendiklerini söyleyip, “Ancak oyuncu almak için önce satmamız gerek” demişti. Marsilyalı oyuncu Maxime Lopez ise, “Rongier, Nantes’e seviye atlattı. Çok iyi bir oyuncu. Bize güç katar” yorumunu yaptı.



