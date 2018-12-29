Luiz Felipe çıkarması!

Savunmayı Miranda’nın tecrübesiyle güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Ozan’ın yerine 21yaşındaki Luiz Felipe’yi kiralamaya çalışıyor.

29 Aralık 2018, Cumartesi 09:41
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Luiz Felipe çıkarması!

Defans hattında çok sayıda değişiklik yapmak için kolları sıvayan Galatasaray Yönetimi’nin, genç oyuncu takviyesi doğrultusunda radarına takılan isim Luiz Felipe. Lazio’nun 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcusunu renklerine bağlamayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar, bu hafta İtalya’ya çıkarma yaparak işi resmiyete dökmeye çalışacak. Ana plan, savunmada Miranda’nın tecrübesiyle, Luiz Felipe’nin genç, teknik ve tempolu oyun stilini birleştirebilmek.

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