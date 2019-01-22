Luiz Adriano cep yakıyor!

Galatasaray’ın santrfor gündemindeki isimlerden Luiz Adriano için, Spartak Moskova’nın kapıyı 8 milyon Euro’dan açması sıkıntı yaratıyor.

Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservisine maksimum 5 milyon Euro önerdi.

Ayrıca Sambacı’nın da yıllık 4 milyon Euro civarında garanti ücret talep etmesi, yönetimi bir hayli zorluyor.

Galatasaray cephesi, Luiz Adriano’nun maliyetinde herhangi bir indirime gidilmezse, bu transferi askıya alabilir. Rus kulübü Spartak Moskova ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi.