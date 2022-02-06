Luiz Adriano: 1 puan çok önemli

Antalyaspor formasıyla ilk maçına çıkan Luiz Adriano golsüz sona eren Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

Brezilyalı yıldız şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir oyun oldu, çok iyi mücadele ettik. Uzun zamandır oynamadığımdan dolayı zorluk da yaşadım, geri dönüşlerde adaptasyon zor oluyor. İlk yarıda daha iyi yapabileceğim ufak detayları saymazsak iyi oldu benim için de. Son dakikalardaki baskıyı yememiz normal Beşiktaş'a karşı oynadık, ama o baskıdan da çıktık. 1 puan çok önemli. Bu durumdan çıkana kadar puansız hiçbir maçtan ayrılmak istemiyoruz. Çalışmalarımızı sürdürerek bu durumdan çıkacağız."

"Oynadıkça kısa süre içerisinde gerçek performansıma döneceğim. Sahada olduğum her an takımıma yardım etmek için elimden geleni yapacağım."