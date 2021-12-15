İtalya Futbol Federasyonu Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez'in, geçtiğimiz yıl İtalyan pasaportu alabilmek için girdiği tartışmalı dil sınavına ilişkin açılan soruşturmayı kapattı.

Sport'ta yer alan habere göre soruşturmaya devam etmek ve Luis Suarez'i cezalandırmak için yeterli delil bulamayan İtalya Futbol Federasyonu Savcılığı dosyayı şu an için rafa kaldırdı.

Yıldız futbolcunun, Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde geçen yıl İtalyan pasaportu alabilmek için girdiği dil sınavında, sınav yerindeki görevlilerin Suarez'e cevapları verdiği iddia edilmiş ve bunun sonucunda soruşturma açılmıştı.

O dönem Serie A ekibi Juventus'a transferi gündeme gelen Suarez'in AB vatandaşı statüsünde oynayabilmesi için İtalyan vatandaşlığı alması gerekiyordu.







