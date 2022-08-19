35 yaşındaki Luis Suarez, 2011-2014 yılları arasında Liverpool formasını terletmişti.

Telemunda Canal 12'ye röportaj veren Suarez, Liverpool'un yeni forveti Darwin Nunez için; "Bu yaşta şimdiden Liverpool'da olması alkışlanması gereken bir durum. Bulunduğu konumun keyfini çıkarmalı, geçenlerde başına gelen olaydan ders almalı." dedi.

Vatandaşı Nunez'le konuştuğunu söyleyen Suarez; "Daha yeni başlıyor ve daha önce ne yapıyorsa şimdi 2 ya da 3 katı göz önünde olacağının farkında. Bu tavsiye ona bir aptaldan geliyor. Kötü zamanlar geçiren ve düşen ama düştüğü yerden kalkan bir aptaldan geliyor. Onlara konuşmaları için fırsat vermemesi gerektiğini söyledim. Bu her şeyi daha kötü yapar." sözlerini sarf etti.

Luis Suarez, Liverpool döneminde Patrice Evra ile yaşadığı kavga nedeniyle uzun süre gündem olmuştu.

(NTV Spor)